Repubblica: Mezza Serie A pronta a votare l’ingresso di De Laurentiis nel Consiglio di Lega

L’ingresso nel “palazzo” è in cima ai pensieri del presidente del Napoli, ma si voterà non prima di luglio, visto che le nuove nomine non si possono decidere in video conferenza

Sebbene tra circa una settimana si torni in campo per giocarsi l’accesso alla finale di Coppa Italia con l’Inter, è l’ingresso nel “palazzo” ora in cima ai pensieri del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, secondo Repubblica.

Il patron azzurro ha lavorato di alleanze in questo periodo di lockdown e di trattative per conquistare un posto nel Consiglio di Lega.

Il presidente della Lazio Lotito auspicava nelle dimissioni di uno dei due consiglieri dell’Inter, Antonello, per far subentrare al suo posto De Laurentiis, gradito alle grandi, o Setti del Verona, gradito a Lotito, ma intnato ha abdicato il dirigente dell’Udinese, Stefano Campoccia, liberando all’improvviso un posto, che dovrà essere adesso riassegnato durante la prossima assemblea elettiva.

Mezza Serie A vorrebbe che l’incarico fosse affidato al numero uno azzurro, il cui contributo esterno è stato assai apprezzato in questo momento di drammatica emergenza. Si voterà non prima di luglio, visto che le nuove nomine non si possono decidere in video conferenza. Adl ha già un incarico di gran prestigio in seno all’Eca, l’associazione dei top club europei. Stavolta, però, potrebbe essere davvero tentato dalla “discesa in campo”.