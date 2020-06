De Laurentiis si addentra nel Palazzo: le grandi lo vogliono nel Consiglio di Lega Serie A

Su Repubblica. L’anomalia Inter che ha due posti e potrebbe perderne uno. De Laurentiis piace alle grandi, Lotito preferirebbe Setti del Verona

Repubblica si sofferma sulla battaglia di potere in Lega Serie A. E scrive che la prossima sfida sarà sul Consiglio di Lega. Dove c’è un’anomalia. L’Inter ha due consiglieri: Antonello e Marotta che era in quota Juve ma da vero gentleman non si è dimesso una volta passato in nerazzurro. Gli altri sono Percassi, Scaroni, Lotito e il consigliere indipendente Casasco. Poi ci sono l’ad De Siervo e il presidente Dal Pino

E Repubblica scrive che “la prossima battaglia sarà per il Consiglio, dove l’Inter occupa due posti: oltre a Marotta, l’ad corporate Antonello”.

L’obiettivo di Lotito è un Consiglio di soli presidenti, “chiedono che Antonello si faccia da parte”. E in pole position c’è Aurelio De Laurentiis.

Potrebbe subentrargli De Laurentiis, gradito alle grandi, o Setti del Verona, gradito a Lotito.

Repubblica scrive anche dell’offerta del fondo inglese Cvc che vorrebbe costituire una newco con laLega per la gestione della Serie A e dei diritti tv. Operazione – come scritto – caldeggiata da Dal Pino. Ma, scrive Repubblica, sono

contrari De Laurentiis e Cairo che, uomini di cinema e tv, convinti di poter far meglio da soli.

Ricordiamo che De Laurentiis è nella commissione ristretta che sta valutando l’offerta degli inglesi, con Percassi, Agnelli e Lotito.