Solo la Gazzetta dello Sport decide di dare meno di 7 a Mertens che ieri è entrato di diritto nella storia del Napoli diventando il miglior marcatore di tutti i tempi. Eppure Dries non convince la rosea

Non più anti-Brozovic come a San Siro, libero di essere Mertens, negli spazi e contro i lungaggini della difesa interista. Preveggente sul gol: sa come andrà a finire l’azione e si fa trovare dove serve: sembra facile, non lo é