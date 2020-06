Repubblica: l’assenza di Demme si è fatta sentire

Nell’analisi di Repubblica Napoli, l’assenza di Demme si è fatta sentire.

I 7 cambi nella formazione di partenza rispetto alla trasferta di Verona non hanno stravolto la abituale fisionomia della squadra, rimodellata da Gattuso intorno alla regia più tecnica e dinamica di Lobotka, che ha fatto crescere la qualità del palleggio soprattutto dalla trequarti in su. Ma s’è sentita la mancanza nella fase passiva di un incontrista come Demme e ci sono stati quindi più difficoltà del previsto per la difesa, protetta in maniera meno convincente del solito dai centrocampisti. Davanti a Meret si sono infatti aperte delle improvvise voragini e nemmeno il mestiere di Koulibaly è bastato per evitare il pareggio di Petagna in contropiede.

Il Napoli è ricaduto in un errore che non commetteva da un po’ di tempo, allungandosi troppo sul campo ed esponendosi così alla ripartenza degli avversari. Ma è bastata una strillata dalla panchina di Gattuso per dare rapidamente la scossa agli azzurri