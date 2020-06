Repubblica: Calcio in chiaro sì, ma con parsimonia

Neanche alla Serie A conviene che venga trasmesso troppo calcio in chiaro, in quanto svaluterebbe il prodotto in vista delle trattative sui diritti futuri

Sembra che alla fine il ministro Spadafora l’abbia spuntata sul campionato di calcio in chiaro ed abbia ottenuto che almeno la prima giornata, forse anche la seconda venga trasmessa in chiaro. Ma è vero che Sky non vede ovviamente di buon occhio la trasmissione in chiaro delle partite per cui ha pagato per avere i diritti esclusivi, secondo quanto riporta Repubblica,

Per la Serie A però concedere troppo calcio in chiaro potrebbe svalutare il prodotto in vista delle trattative sui diritti futuri. Futuro su cui pesa anche la sentenza del Consiglio di Stato che, contraddicendo il Tar, ha confermato l’impostazione dall’Antitrust: acquistando la piattaforma di Mediaset nel 2018, il broadcaster avrebbe violato le regole sulla concorrenza e fino al 2022 non gli sarà consentito acquisire nuovi contenuti in esclusiva sul canale Internet. Sky farà ricorso. Ma se dovesse perderlo si andrebbe verso canali tv con le partite gestiti dalla stessa Lega