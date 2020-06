Rapinato durante i festeggiamenti, un benefattore gli ricompra lo scooter per lavorare

Il suo video aveva colpito. Decisivo l’appello de La Radiazza. Al Mattino: «Napoli è una città capace di stritolarti d’affetto per cancellare un momento brutto»

Il video della rapina ha fatto il giro del web. Una pistola in faccia, giù dallo scooter e via. Si chiama Salvatore Brocca. Adesso, grazie soprattutto all’appello della Radiazza di Gianni Simioli e Francesco Borrelli, un benefattore che è voluto rimanere anonimo gli ha ricomprato lo scooter con cui può lavorare per aiutare a casa.

Ricorda la rapina?

«E chi se la scorda più? Mi hanno accerchiato, mi hanno spinto a terra e mi hanno puntato la pistola in faccia. Io non ho nemmeno tentato di reagire».

Poi, il video.

«Mi sono detto: “che figura di m..” adesso mi prenderanno anche in giro. Invece… dal primo momento mi sono arrivati centinaia di messaggi di solidarietà. Ho scoperto che Napoli è una città capace di stritolarti d’affetto per cancellare un momento brutto»