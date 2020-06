Nei festeggiamenti per il Napoli anche rapine e furti di motorini (VIDEO)

Doveva essere solo una notte di festeggiamenti, e invece ci sono stati anche episodi di violenza, con tanto di pistola puntata

La notte appena trascorsa è stata una notte di festeggiamenti, ma non solo. Ci sono stati anche episodi di violenza, di furti di motorini con pistole puntate su malcapitati ragazzi che volevano solo gioire per le vie della città dopo la vittoria del Napoli in Coppa Italia.

L’account Instagram Welcome to Favelas pubblica un video che non richiede troppe parole di commento.

Si vedono distintamente due ragazzi in motorino che vengono assaliti da altre due persone a piedi, che, minacciandoli con una pistola, gli sottraggono il motorino e se ne vanno indisturbati mentre tutto intorno è un tripudio di clacson e trombe che festeggiano la vittoria del Napoli. I due derubati restano inermi ai margini della strada.

Visualizza questo post su Instagram Napoli, rapina della moto al volo con pistola durante i festeggiamenti @welcometofavelas_4k Un post condiviso da Welcome To Favelas (@welcometofavelas__) in data: 18 Giu 2020 alle ore 12:30 PDT

Non sappiamo dove è accaduto l’episodio, ma abbiamo la testimonianza di un altro episodio alla Riviera di Chiaia, all’altezza del Circolo del Tennis. Un tifoso del Napoli che era in strada, Fabio, ci racconta di aver assistito ad un furto realizzato con le stesse modalità, sempre con una pistola, intorno all’una di notte.

“Ero sulla Riviera di Chiaia, fuori al Circolo del Tennis, sul mio motorino. Ad un certo punto un altro motorino si è accostato ad uno scooter che era alla mia sinistra. I due che lo guidavano hanno spostato la persona che guidava lo scooter con il braccio, impugnando la pistola, e l’hanno costretta a scendere dal motorino e a darglielo”.

Scene di ordinaria follia in città. In una notte che avrebbe dovuto essere soltanto di festa e comunione per la vittoria.