Quando non può parlare, Ronaldo lascia che lo faccia la famiglia

Dopo un anno esatto, Cristiano Ronaldo scarica Maurizio Sarri. Lo scrive il Corriere Torino. Un anno fa di questi tempi ci fu l’incontro del tecnico con il portoghese a bordo dello yacht in Costa Azzurra.

“Un clima di festa, obiettivi comuni. La nuova Juve nasceva il 21 giugno 2019 tra un calice di champagne e una lavagnetta mentale. Un anno dopo, la luna di miele sembra lontana nei fatti e nel tempo. Un anno dopo, Sarri sembra solo, scaricato anche da Ronaldo. Insieme dovranno tirare avanti almeno fino alla fine della stagione, gli obiettivi d’altronde sono gli stessi. Ma la curiosità che l’arrivo di Sarri aveva innescato inizialmente con le sue idee di calcio, non si sono trasformate in reale fiducia e ora sembra già tutto da rifare. Lo sguardo di CR7 durante e dopo la finale di Coppa Italia è stato tutto un programma, il suo silenzio social ha fatto rumore almeno quanto il rumore fatto dai messaggi lanciati da sua sorella Elma con l’approvazione di mamma Dolores: chi lo conosce, sa che quando non può e non vuole dire lui quello che pensa il suo clan si espone e la famiglia diventa megafono”.