Probabili formazione Verona-Napoli, Di Carmine è la punta di diamante di Juric

A quasi 32 anni, si sta facendo finalmente conoscere dalla Serie A e dovrebbe essere lui, secondo Pedullà, l’arma del Verona contro la difesa del Napoli

Pochi dubbi nella formazione del Verona secondo quanto riporta Pedullà, nel 3-4-2-1, la punta di diamante sarà rappresentata da Samuel Di Carmine, fresco di doppietta contro il Cagliari.

Qualche dubbio in più invece per Gattuso che vorrebbe far riposare Mertens e punta tutto sui gol di Milik Il tecnico dovrà fare i conti con l’assenza di Manolas, che sta recuperando da un problema muscolare. Al suo posto ci sarà Maksimovic, che sta offrendo comunque importanti garanzie al fianco di Koulibaly. Dovrebbe rientrare titolare Ospina, al posto di Meret.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All.: Juric

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All.: Gattuso