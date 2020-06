Premier League, su 3882 tamponi effettuati, i positivi sono lo 0,3%

Al terzo round di test, effettuato tra il 25 e il 26 maggio, su 1008 tesserati sono stati riscontrati zero positivi

Dopo gli otto calciatori trovati positivi al Covid-19, la Premier chiude il terzo giro di tamponi con zero positivi. Lo comunica con una nota sul sito ufficiale, riportata da Calcio e Finanza.

«Oggi la Premier League può confermare che giovedì 28 maggio e venerdì 29 maggio 1130 giocatori e staff dei club sono stati testati per il COVID-19. Di questi, zero sono risultati positivi. La Premier League fornisce queste informazioni aggregate ai fini dell’integrità e della trasparenza della competizione. La Lega non fornirà dettagli specifici su club o singoli individui e i risultati saranno resi pubblici dopo ogni tornata di test».

Il primo round, il 17-18 maggio, su 748 testati aveva riscontrato sei positivi in tre club. Il secondo, il 19-22 maggio, i positivi erano stati due, in due diversi club, su 996 testati. Il terzo, tra 25 e 26 maggio, ha testato 1.008 tesserati e nessuno è risultato positivo.

La percentuale di positivi, dopo 3.882 tamponi effettuati in Premier è dello 0.3%.