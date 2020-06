Repubblica: Poco probabile un blitz di De Laurentiis a Castel Volturno

Sembra difficile l’ipotesi di una visita del presidente nonostante Gattuso insista. Unica possibilità che De Laurentiis si fermi a Castel Volturno lunedì di ritorno da Capri

Poco probabile, secondo Repubblica, il previsto incontro del presidente De Laurentiis con la squadra dopo il lungo lockdown. La sede della società non è ancora stata aperta, proprio per questo appare difficile che il patron del Napoli decida di fare un blitz nei prossimi giorni. Blitz, continua il quotidiano, che è fortemente caldeggiato dal tecnico toscano, per sistemare alcune situazioni ancora aperte tra i calciatori e il presidente prima dell’esordio in campo in Coppa Italia contro l’Inter.

Ma con De Laurentiis nulla è certo, e il fatto che il presidente sia stato avvistato a Capri per una breve vacanza con la famiglia, lascia pensare che potrebbe cambiare idea all’ultimo momento e presentarsi a Castel Volturno lunedì sulla strada de ritorno