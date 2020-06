Pedullà: Dove sono quelli che dicevano “fidatevi perché Mertens giocherà nell’Inter”?

L’esperto di calciomercato che per primo aveva dato la notizia della permanenza dell’attaccante belga di chiede dove sia finita la casa che aveva preso a Milano

Alfredo Padullà, esperto di calciomercato, che già l’anno scorso aveva portato avanti la sua battaglia con l’incredibile notizia passaggio di Sarri alla Juve, si leva qualche sassolino dalle scarpe anche per Dries Mertens.

Dopo la lunga intervista rilasciata oggi dal ds del Napoli Cristiano Giuntoli che ha confermato che arriverà a breve l’annuncio del rinnovo, Pedullà ha ricordato quando tra i primi lo scorso 18 maggio parlò della svolta della situazione tra Mertens e il Napoli che le voci di m ercato volevano vicino all’Inter.

Ci arrivò, quasi in tempo reale, un messaggio di qualche commentatore dell’Inter che sentenziò “un tweet non può scalfire la nostra certezza, fidatevi perché Mertens giocherà nell’Inter”. Balle. Qualcuno lo aveva addirittura mandato all’Inter senza mezzo dubbio, al punto che Dries aveva cercato casa a Milano tramite Lukaku (sic). E’ giusto ma anche banale dire (dopo) che “Mertens ha sempre voluto il Napoli come priorità”, diventa inutile se (prima) Dries era stato mandato all’Inter.