Paola Ferrari, assente alla Domenica Sportiva, attacca l’Alitalia

La presentatrice su Twitter: “Avevo mascherina e guanti ma non mi hanno protetto abbastanza. Quindi rispettiamo le distanze per proteggerci. Cosa che Alitalia non fa”

Paola Ferrari, conduttrice della Domenica Sportiva, aveva spiegato sui social che non sarebbe stata presenta alla puntata di ieri causa raffreddore e influenza

🤧Sono arrivata a Milano ieri è da questa mattina ho cominciato a starnutire . Non ho febbre ma per evitare rischi anche agli altri, questa sera non ci sarò alla Domenica Sportiva . Speriamo di vederci domenica prossima #allarme #raffreddore #tv #Milano — paola ferrari (@paolaferrari_og) June 7, 2020

Una situazione che aveva spaventato non poco dato il periodo di emergenza sanitaria in cui ci troviamo

Grazie a chi si è preoccupato per me. Nulla di grave . Solo un forte raffreddore . Ma per sicurezza verso gli altri , meglio restare a casa . Ci vuole responsabilità Stasera ci pensa Jacopo Volpi . Grazie Jacopo #raffreddore #aereo #calcio #DomenicaSportiva #Raidue pic.twitter.com/pxqEHnW3Gu — paola ferrari (@paolaferrari_og) June 7, 2020

Questa mattina la presentatrice ha voluto tranquillizzare tutti attaccando però l’Alitalia

Virus influenzale preso sabato in aereo.Una persona ha starnutito a fianco a me. Avevo mascherina e guanti ma non mi hanno protetto abbastanza .Quindi rispettiamo le distanze per proteggerci,Cosa che Alitalia non fa. #COVID19 #influenza #alitala @Alitalia #distanziamentosociale — paola ferrari (@paolaferrari_og) June 8, 2020

E a quanto pare la compagnia di bandiera ha immediatamente recepito il messaggio

Ringrazio Ufficio Relazioni esterne @Alitalia per avermi contattato. Ho spiegato loro le mie perplessita su distanze di sicurezza a Bordo. Spero di essere stata utile . Intanto la mia influenza prosegue #lunedi #sicurezza # — paola ferrari (@paolaferrari_og) June 8, 2020