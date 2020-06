1) E che sia ancora un bacio, anche se fosse quello dell’addio, un amore non muta col tempo se ad amare sono uomini leali, generosi, immensi. Te voglio bene José

2 ) Lobotka pare il pupazzo con la corda la tiri e si muove con geniale lentezza, Fabìan vede spiagge dove altri ci vedono autostrade ed il mare è Dries, la sua onda si ripete e scavalca statistiche e portieri!🙃

3) Tre sono le certezze a Napoli, il Vesuvio, i pali, e il Var per annullarci qualcosa… Povero Lorenzo lo meritava per quello che oramai rappresenta per questa squadra, una certezza. Capitano, mio capitano 😘

4) La ciorta di Lozano che entra carico e voglioso ma appena cambia fascia arriva una palla decente che Younes si trova in fronte. “Guagliù ch’è stato? I mo’ me sto scetann..” 😀

5) Minotti ci ha tenuto a sottolineare più volte che ha passato tanto tempo tra campi e spogliatoi, eh ma mai nu pare d’ore ‘a scola però, imbarazzante 😢

6) Oh gli “sciagurati” a quasi due settimane dai festeggiamenti – stile Liverpool – stanno a zero contagi e zero decessi. Insomma hanno visto e sentito di tutto in questi giorni persino la fascia sul braccio di Hysaj…Può bastare o no? 😎

7) Quinta vittoria consecutiva, utilizzando sedici uomini, tutti sulla corda, tutti rigenerati, tutti affiatati. Giovedì a Bergamo proveremo a fermare la striscia ops la corsa e quanta corsa(!) dell’Atalanta!

Forza Napoli Sempre e Comunque