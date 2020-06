Napoli, Manolas torna ad allenarsi a Castel Volturno

Il Napoli, su Twitter, dà notizia del rientro in gruppo del difensore greco. I tempi per la ripresa si accorciano

Kostas Manolas è sulla via del recupero. Il difensore greco avrebbe dovuto tornare in campo a inizio luglio, ma già da qualche giorno le indiscrezioni raccontano che i tempi di ripresa sembrano accorciarsi. Manolas potrebbe tornare in campo già dalla prima partita di ripresa del campionato.

Intanto, però, c’è una buona notizia, che dà proprio il club partenopeo, su Twitter. Oggi Manolas è tornato ad allenarsi a Castel Volturno. Le manovre di riavvicinamento al campo sono iniziate. Chissà che non ce la faccia anche per la finale di Coppa Italia contro la Juve.

Kostas Manolas è tornato ad allenarsi in gruppo stamattina al Training Center #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/rn1bjHmZ9s — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 14, 2020