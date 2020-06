Napoli-Juventus: Sky – Mertens stasera indosserà delle scarpette speciale

Le ultime info sulla finalissima di Coppa Italia questa sera tra Napoli e Juve

La redazione di Sky Sport fa sapere un particolare retroscena su Dries Mertens che oggi ha ufficializzato il suo rinnovo con il Napoli, stasera nella finale di Coppa Italia, celebrerà il rinnovo con un paio di scarpette speciali, portate direttamente da qualche amico da Napoli arrivate intorno alle 16 Callejon vince il ballottaggio con Politano A poche ore dal fischio d’inizio della finale di Coppa Italia, che si giocherà allo stadio Olimpico tra Napoli e Juventus, la redazione di Sky Sport ha provato ad anticipare le mosse di Gennaro Gattuso e Maurizio Sarri.

Gattuso lancerà come previsto dal primo minuto Fabian Ruiz e Mario Rui. Callejon vince il ballottaggio con Politano

Sarri può giocare col 4-4-2

Ci siamo. Manca poco a Napoli-Juventus finale di Coppa Italia.

Sarri pensa al 4-4-2. In attacco non ha Higuain. Gli unici due attaccanti sono Dybala e Cristiano Ronaldo. Cuadrado può giocare terzino destro, oppure esterno a centrocampo. La sensazione è che stasera entrambi gli allenatori saranno attenti a non regalare campo e ripartenze agli avversari. Sarri lo ha fatto capire in conferenza stampa, ha parlato di Napoli che gioca bene in fase difensiva. Sarà una partita di attesa. Come spesso accade nelle finali.