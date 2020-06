Mundo Deportivo: Il Barcellona si rifiuta di cominciare la nuova stagione prima di ottobre

Il club catalano rivendica che, dopo gli impegni di Champions, i suoi calciatori avranno bisogno di almeno 30 giorni di ferie. Tebas ha un piano B

È oramai ufficiale che La Liga spagnola ripartirà l’11 giugno per terminare, si spera, il 19 luglio e che Tebas ha annunciato che la prossima stagione dovrebbe aprire intorno al 12 settembre. Il Mundo Deportivo riporta oggi l’irremovibile decisione del Barcellona che è convinto di non voler cominciare la stagione 2020/21 per la metà di settembre. Il club catalano infatti è deciso ad arrivare fino in fondo alla Champions il che significherebbe giocare quasi ininterrottamente fino alla fine di agosto e quindi pensare di riprendere dopo solo 15 giorni di intervallo sarebbe impensabile.

Il Barcellona presume che Atlético, Real Madrid, Siviglia e Getafe condividano la sua opinione poiché tutti sperano di arrivare il più avanti possibile nelle competizioni europee che si giocheranno quasi ogni giorno di agosto.

La posizione del Barça è che dopo l’enorme stress causato dal coronavirus e dal calendario infernale che lo attende, i suoi calciatori avranno bisogno di 30 giorni di ferie e quindi di fare un precampionato come Dio comanda.

Javier Tebas, in linea di principio, ha un piano B in cui, se le squadre in Europa andranno avanti gli sarebbe permesso di iniziare La Liga più tardi rispetto alle altre, ma che, in questo momento, è un’idea.