Muller: “E’ paradossale che si parli di nuovi acquisti mentre si risparmia sugli stipendi”

Il regista del Bayern Monaco commenta il mercato post pandemia, che trova la stessa dirigenza del club divisa sul da farsi

Il regista del Bayern, Thomas Muller, si schiera sulla stessa linea di Jurgen Klopp. Anche lui, come l’allenatore del Liverpool, trova quantomeno “paradossale” che si parli di nuovi acquisti quando i club stanno cercando di risparmiare sugli stipendi a causa della pandemia. Il tecnico dei Reds aveva infatti dichiarato qualche giorno fa: “Discutere tagli salariali con i calciatori mentre si acquista a 60 milioni è difficile a spiegare“.

As riporta la risposta di Muller a chi gli chiedeva come avrebbe visto Hai Havertz, attualmente al Bayer Leverkusen, come suo compagno di squadra. Lo ha elogiato, definendolo

“un giocatore estremamente bravo e uno dei grandi talenti in Europa”.

Un calciatore con grandi qualità ma, ha aggiunto,

“Non so cosa si stia pianificando o quale budget sia disponibile in un momento come questo. È però un po ‘paradossale che le persone insistano nel parlare di nuovi acquisti e allo stesso tempo risparmiare sugli stipendi“.

I giocatori del Bayern, durante l’emergenza sanitaria, hanno rinunciato al 40% del loro stipendio. Per quanto riguarda la campagna acquisti, mentre Oliver Kahn, membro del cda ha adombrato la possibilità di non effettuare acquisti per la prossima stagione, Rumenigge ha invece invitato ad aspettare di vedere come si svilupperà il calciomercato.