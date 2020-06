Klopp: “Discutere tagli salariali con i calciatori mentre si acquista a 60 milioni, è difficile da spiegare”

Sulle celebrazioni per la vittoria della Premier.

“Capisco che non può essere celebrata come abbiamo sempre sognato. Perché dovremmo avere un grosso problema con qualcosa che non può essere cambiato? Non è che il mio sogno sia celebrare da solo nello stadio e poi tornare a casa. Verrà un giorno in cui la vita tornerà alla normalità, quando qualcuno avrà trovato il vaccino o una soluzione al problema, quando i tassi di infezione saranno zero o inferiori. Allora avremo il diritto di celebrare ciò che vogliamo. Se vorremo farlo alla 12esima o 13esima giornata della prossima stagione, chi ci fermerà? Alzeremo il trofeo e poi potremo portarlo in giro per la città sull’autobus. Se pensano che siamo completamente pazzi, sinceramente non mi interessa. Sarà diverso ma una celebrazione speciale, senza dubbio”.