Mourinho: “Kane non segna? Ronaldo con me ne ha fatti 168, cioè 56 a stagione”

L’allenatore del Tottenham ha risposto così, in conferenza stampa, ai giornalisti secondo i quali Kane non potrebbe mai arrivare, sotto la sua guida in panchina, a una stagione da 25-30 gol

Il tecnico del Tottenham, Josè Mourinho, ha parlato in conferenza stampa. Alcuni giornalisti hanno mosso critiche sulla sua gestione di Harry Kane. Hanno ipotizzato che l’attaccante, con Mou in panchina, non potrà mai arrivare a fare 25-20 gol in una stagione. Mou ha risposto così:

“Ho avuto alcuni attaccanti che hanno giocato per me e non sono male. Uno gioca per per la Juve. Ha giocato per me per tre stagioni. Ha segnato 168 gol, una media di 56 gol per stagione“.

Mou ha chiamato in causa Ronaldo, quindi, che ha allenato ai tempi del Real Madrid, dal 2010 al 2013. Ma non solo.

“Ne avevo un altro chiamato Milito. Ha giocato una stagione per me. Ha segnato 30 gol, ha vinto tre titoli. Ho avuto un altro ragazzo che non è poi così male, chiamato Karim Benzema. Ha giocato per me per tre stagioni. Non ha sempre giocato titolare, ma ha segnato 78 gol in tre stagioni. Che è una media di 26 gol per stagione. Ho avuto un altro ragazzo una stagione e mezza. Ragazzo alto, Zlatan. In una stagione e mezza ha segnato 58 gol, 29 di media a stagione“.