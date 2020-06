Milik miglior realizzatore del Napoli: firma 1 gol ogni 127 minuti

Su Tuttomercatoweb. E’ l’unico tra gli azzurri ad aver raggiunto finora la doppia cifra in campionato. 10 gol in A, 13 complessivi in stagione. Gli stessi di Ciro, che però segna un gol ogni 149 minuti

Il Napoli rischia di perdere il suo miglior goleador, scrive Tuttomercatoweb riferendosi ad Arek Milik. Il polacco, infatti, segna un gol ogni 127 minuti.

“Ieri a segno nella vittoria sul Verona, è fin qui l’unico giocatore degli azzurri a raggiungere la doppia cifra in campionato. 10 gol in A, 13 complessivi finora in stagione: gli stessi di Ciro, che ha segnato meno in Italia ma di più in Champions. Ma il rapporto gol-tempo sorride, appunto, al polacco: Mertens segna “solo” un gol ogni 149’. Cifre da considerare”.