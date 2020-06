Mertens è il simbolo della ricostruzione del Napoli

Da possibile compagno di squadra di Lukaku lo ha battuto sabato sera e adesso mister 122 si prepara a sfidare Cr7

Il Corriere della Sera tesse l’elogio di Dries Mertens, l’uomo del record del Napoli, che mercoledì sera sfiderà la Juve di Sarri per contendersi la coppa

Napoli-Juventus non sarà soltanto la finale di Coppa Italia, ma anche la sfida tra mister 122 gol e CR7

In questa stagione, che sembrava dover finire in tragedia, c’è stata una conversione di Dries. Al presidente aveva contestato l’atteggiamento per le multe e il ritiro, prima di ritrovare la sintonia e il rinnovo

La sintonia con Rino Gattuso è stata la chiave per ribaltare una stagione balorda, iniziata male e che stava per finire anche peggio, alla quale oggi è stato restituito un senso compiuto: da rivoltoso (Ciro il «terribile» fu il primo a lasciare lo stadio nella notte dell’ammutinamento il 5 novembre dello scorso anno) a sposo perfetto per De Laurentiis il passo non è stato breve.

