Meret pubblica su Instagram la foto dell’abbraccio con Ospina: “Lavoro di squadra”

Il portiere friulano ha pubblicato sul social tre scatti della vittoria in Coppa Italia, tra cui la foto con il compagno di reparto

Da quando è arrivato Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli è iniziata la competizione tra Alex Meret e David Ospina. Il colombiano è stato preferito dal tecnico per la bravura nell’impostare l’azione da dietro con i piedi e questo ha fatto mettere un po’ da parte il portiere friulano.

Meret però è un ragazzo intelligente e sensibile, come ha dimostrato subito dopo la vittoria in Coppa Italia, quando ai microfoni della Rai si è presentato commosso, dicendosi orgoglioso di far parte del gruppo di Gattuso. E lo ha ribadito oggi su Instagram dove ha pubblicato tre fotografie emblematiche della vittoria. Tra queste, l’abbraccio con il compagno di reparto, David Ospina, con una didascalia importantissima:

“Lavoro di squadra”.

Tra i commenti, c’è quello di approvazione del colombiano.

Visualizza questo post su Instagram Lavoro di squadra! 🏆🇮🇹🧤⚽️ #goalkeepers #CoppaItalia Un post condiviso da Alex Meret (@alex_meret) in data: 20 Giu 2020 alle ore 5:55 PDT