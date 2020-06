Marcolin: “Un’ulteriore crescita per il Napoli. Milik non mi sembra un rincalzo”

“Ho visto una crescita ulteriore per il Napoli, Gattuso ha trovato nella tecnica e nella solidità difensiva dei punti di forza. Koulibaly e Maksimovic non fanno passare nessuno. Il Verona ha fatto una grande partita con due sbavature solo sui calci piazzati

Il Napoli appare una squadra che comincia ad essere consapevole di essere forte.

Anche Milik sta diventando un giocatore sempre più importante per la squadra e non un rincalzo, quindi credo che la società farà tutto il possibile per tenerlo con sè”