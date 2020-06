L’ex ds dell’Udinese: “Zielinski? Centrocampista completo e molto educato”

L’ex direttore sportivo dell’Udinese, Cristiano Giaretta, attualmente ds del Cska Sofia, ha parlato a Radio Marte della ripresa del campionato bulgaro.

“Riprenderemo il campionato e ci sarà anche il 30% di presenze allo stadio. E’ un altro segnale di ritorno alla normalità. In Bulgaria la situazione non è stata negativa come in Italia, dove è ancora delicata”.