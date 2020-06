L’avvocato di Koulibaly: “Sulle multe le posizioni si sono ammorbidite”

A Radio Marte è intervenuto l’avvocato di Kalidou Koulybaly, Fulvio Marrucco. Ha parlato della questione multe post ammutinamento della squadra.

“Rischio tribunale per i calciatori del Napoli? L’ipotesi esiste e durerà ancora qualche anno anche se mi sembra che le posizioni si siano ammorbidite. Gattuso, anche grazie a Giuntoli, ha portato un’aria diversa. I giocatori, più che le multe, temono l’eventuale giudizio per i danni d’immagine. Credo che alla fine, in un modo o nell’altro, anche per via della questione stipendi, forse i giocatori rinunceranno a qualcosa”.