L’agente di Insigne: “Con Gattuso non ci sarebbe mai stato l’ammutinamento”

Vincenzo Pisacane a radio Punto Nuovo è subito partito in quarta definendo il suo assistito “un capitano silenzioso ritratto come il capro espiatorio dell’ammutinamento”

Vincenzo Pisacane è da poco ufficialmente il nuovo procuratore del capitano del Napoli Lorenzo Insigne, ma si è subito messo al lavoro come ha confermato oggi ai microfoni di radio Punto Nuovo

“Lorenzo è sempre stato un capitano silenzioso. Ci tiene tantissimo al Napoli, adesso lo vedo finalmente libero di testa e voglioso. Merito anche di quello che sta facendo Gattuso. Conosco Lorenzo da tempo, è un professionista esemplare. Lo hanno ritratto come il capro espiatorio dell’ammutinamento, il che è impossibile. Con Ancelotti non c’era nessun problema, era soltanto una questione di ruolo in campo”.