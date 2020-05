Sky: sarà Pisacane il nuovo agente di Insigne

Dopo l’addio con Mino Raiola il capitano del Napoli si sarebbe affidato all’amico e intanto il Napoli ha intavolato i primo colloqui per il suo rinnovo

L’esperto di calciomercato di Sky Gianluca di Marzio ha rilasciato alcune anticipazioni sul nuovo procuratore di Lorenzo Insigne che ha da poco lasciato Mino Raiola.

Dovrebbe essere Vincenzo Pisacane, grande amico dell’attaccante azzurro a seguirlo ed occuparsi dei suoi interessi

Calciatore pronto a sposare in toto la maglia Napoli il primo, agente sempre più influente in Italia il secondo, pronto ad accogliere l’ennesimo napoletano nella sua scuderia. Quando il rapporto tra il capitano azzurro e Mino Raiola si è interrotto, un mese fa, inevitabile che la prima telefonata arrivata a casa Insigne fosse proprio quella dell’amico Pisacane. Nessuna offerta esplicita, ma una chiamata perlustrativa, una richiesta di informazioni, di assistenza. E la strada tracciata sarà proprio quella, con la voglia di guardare già al futuro dopo mesi complicati per il calciatore azzurro.