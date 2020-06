La Stampa: “A Sarri continueranno a girare, gli restano solo le promozioni”

Maurizio Sarri è il facile e ovvio bersaglio della stampa italiana e torinese. Ora il colpevole è lui. Ecco cosa scrive La Stampa.

Il primo trofeo italiano tra i grandi per Maurizio Sarri può attendere: la vendetta del Napoli si consuma lasciando l’ex Comandante fermo alle promozioni da tecnico nelle serie minori (l’approdo in Eccellenza con Cavriglia e Antella, il doppio passaggio in D e C2 col Sansovino, l’atterraggio in C1 con la Sangiovannese, lo sbarco in A con l’Empoli) alla Coppa Italia di D con il Sansovino e all’Europa League, unico trofeo tra i grandi, conquistato un anno fa al Chelsea.