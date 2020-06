La Russa: “lcardi lo avrei visto benissimo al Napoli. È un giocatore da Napoli”

Il vicepresidente del Senato della Repubblica Italiana e noto interista Ignazio La Russa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte.

Sempre sulla moglie e agente di Mauro ha aggiunto

“Da parte sua ci mette la Briscola con i social; ma pensiamo alla vicenda Gianluigi Donnaruma e quindi ad altri agenti più famosi di Wanda: lei non ha fatto più di altri, forse di meno. Rimane l’amaro in bocca, ma la partita era già segnata. Icardi lo avrei visto benissimo al Napoli. Icardi è un giocatore da Napoli. Ma vi tenete Mertens e va bene così. Uno poteva essere alternativo all’altro, e neanche insieme sarebbero stati male. Mauro lo vedo bene in un clima come Napoli e lo stesso vale per sua moglie Wanda. Ormai è parigino, lasciamolo stare: che Dio lo abbia in gloria. Contento lui, contenti tutti. In alternativa, scontento lui e scontenti tutti”.