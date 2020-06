La Figc vicina a centralizzare i tamponi per evitare i “furbetti”

Come riporta il Corsport il candidato in pole è la Synlab che potrebbe garantire la copertura completa per tutta la Serie A e B ed evitare anomalie

È arrivato da più parti l’allarme per il timore che qualcuno tra i club di Serie B possa fare il furbetto e nascondere un eventuale positivo, proprio per questo la Figc si sta organizzando per centralizzare i tamponi.

Il principale candidato, come riporta il Corriere dello Sport, è Synlab, che potrebbe fare i tamponi a tutta la Serie A e B.

La banca dati di Synlab sarebbe una garanzia e soprattutto sarebbe abbattuto il rischio dei tamponi… ad orologeria di presidenti furbetti.