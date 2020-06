La crisi da Covid frena l’assalto di Real Madrid e Barcellona per Fabian

Lo scrive Calciomercato.it. I blancos non hanno intenzione di fare grossi investimenti sul mercato a settembre, dati anche i costi di restyling del Santiago Bernabeu. Il Barcellona ha già difficoltà a chiudere per Lautaro

La crisi da Covid allontana Real Madrid e Barcellona dall’assalto a Fabian Ruiz. Lo scrive Calciomercato.it.

I blancos non hanno intenzione di fare grossi investimenti sul mercato a settembre, a causa della crisi economica unita agli alti costi per il restyling del Santiago Bernabeu.

Stesso discorso per il Barcellona di Setien, che ha già difficoltà a portare a casa l’affare Lautaro. Per cui, per quest’anno, ipotizzare altri colpi vicini alle tre cifre è quantomeno un azzardo.