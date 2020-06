Al Bernabéu una buca di 30 metri per nascondere l’erba quando ospiterà i concerti

Il Real Madrid vuole utilizzare lo stadio per tutto l’anno, al di là delle partite. Su una pagina web si può seguire l’andamento dei lavori in corso

Al Santiago Bernabeu sono in corso dei lavori di ristrutturazione e la cosa meravigliosa è che tutti possono guardare l’avanzamento delle opere semplicemente collegandosi ad una pagina web, nuevoestadiobernabeu.com. Qui si trovano periodicamente informazioni sullo stato dei lavori ed è possibile vedere il campo da gioco già completamente sollevato con macchinari e sabbia. Tutti i lavori minuto per minuto.

Dell’anello inferiore sul lato ovest che si affaccia sul Paseo de la Castellana è rimasto poco o nulla, poiché bisognerà ricavare una grotta di circa 30 metri di profondità dove conservare l’erba quando lo stadio non viene utilizzato per le partite. Una sorta di serra in cui le condizioni di luce e umidità possano mantenerla in perfetto stato di conservazione.

Il Real Madrid vuole usare il nuovo Bernabéu circa 300 giorni all’anno. Il concetto di uno stadio solo per le partite di calcio è finito. Se nei giorni di partita ci saranno tutti i comfort, con un tetto a scomparsa e un sistema tecnologico totalmente innovativo per gli abbonati che permetterà ai tifosi di interagire tra loro e con i giocatori della prima squadra, durante la settimana il club ospiterà molti eventi poiché lo spazio del campo da gioco può essere utilizzato per concerti o altri sport.

