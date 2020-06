La Bundesliga evita una figuraccia: nessuna punizione per le proteste anti-razziste

La decisione della Federcalcio tedesca che ha avuto bisogno di riunirsi per decidere e ha avuto bisogno anche delle direttive Fifa

Stavolta il calcio non si è distinto per la propria bestialità. Anche perché, stranamente, erano arrivati ordini superiori. Che in un altro contesto sarebbero la normalità, il minimo decoro in un contesto civile. La Fifa aveva chiesto di non punire i calciatori che in Bundesliga hanno manifestato contro la morte di George Floyd barbaramente ucciso dalla polizia a Minneapolis.

La Federazione tedesca si è attenuta alle direttive Fifa e così la Bundesliga ha evitato una figuraccia mondiale. Nessuna punizione per Sancho e Hakimi del Borussia Dortmund, McKennie dello Schalke 04 e Thuram del Borussia Gladbach.

La federcalcio tedesca lo ha stabilito oggi pomeriggio. Il comitato della Federcalcio ha fatto sapere che la linea non cambierà nelle prossime giornate.

«Si tratta di azioni contro il razzismo da parte dei giocatori che si impegnano per gli stessi valori per cui è in prima linea la Federcalcio. Non saranno quindi avviato procedimenti disciplinari nemmeno nelle prossime settimane».