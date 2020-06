La BBC: Mertens aveva accettato il Chelsea, ma se sei un dio a Napoli come fai ad andartene?

“Mertens ama Londra. Ma sarebbe arrivato in Premier League come un nessuno, e in Italia invece è una star”

A gennaio Dries Mertens era quasi un giocatore del Chelsea. Si era quasi convinto ad accettare il trasferimento in Inghilterra. E’ stato davvero ad un passo. Ma poi…

Il retroscena di una trattativa mai andata in porto lo svela il giornalista belga Kristof Terreur a BBC Radio. Secondo Terreur “a gennaio, quando il Chelsea ha bussato alla sua porta, era abbastanza convinto. Ma una volta che sei nel sud Italia, con un buono stipendio e sei un dio, perché dovresti cambiare? Sarebbe arrivato in Premier League come un nessuno, e in Italia invece è una star”.

Terreur ha aggiunto che l’amore di Mertens per Londra, dove lui e sua moglie vanno regolarmente a fare delle mini-vacanze, aveva reso attraente l’offerta del Chelsea.