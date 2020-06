Kyrgios posta il Covid-party di Djokovic: “E ora non dite che sono io quello irresponsabile”

“Questa” è il Covid-party di Djokovic, e Nick Kyrgios ha un sassolone che gli fuoriesce dalle scarpe da tennis. Lui, il giocatore australiano più pazzo del circuito, considerato il bad boy dell’ATP, ora si può rifare sul numero 1 al mondo, risultato positivo al coronavirus e responsabile di aver organizzato l’ormai famoso torneo-focolaio dei Balcani.

Kyrgios posta su Twitter le immagini della festa a cui ha partecipato a Belgrado Djokovic, e che secondo molti sono la prova dell’assoluta leggerezza alla base del contagio tra i giocatori e gli staff durante l’Adria Tour.

Il video dice tutto, il resto ce lo mette Kyrgios:

Prayers up to all the players that have contracted Covid – 19. Don’t @ me for anything I’ve done that has been ‘irresponsible’ or classified as ‘stupidity’ – this takes the cake. https://t.co/lVligELgID

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 23, 2020