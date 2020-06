La Juve scambia Pjanic per Arthur col Barcellona con valutazioni enormi

Lo riferisce Sky Sport. Il brasiliano ha dato il via libera per il passaggio ai bianconeri, i club hanno un accordo sulle cifre dello scambio

La Juventus sta per concludere col Barcellona l’operazione che porterà Miralem Pjanic ai blaugrana, mentre a Torino arriverà Arthur. Stando a quanto riporta Sky Sport, il brasiliano – che inizialmente era dubbioso sul trasferimento – si è convinto e ha dato il suo sì definitivo.

Tra i club era stato già raggiunto un accordo sulle valutazioni dei due giocatori: 60 milioni più bonus per Pjanic, 70 milioni più bonus per Arthur. Restano da risolvere soltanto gli ultimi dettagli, ma l’operazione è in via di definizione.

