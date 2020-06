Inter, multa e 3 giornate di squalifica per Skriniar. Ha offeso l’arbitro usando un’espressione blasfema

Il difensore nerazzurro dovrà anche pagare una multa di 10mila euro. La motivazione del giudice sportivo parla anche di comportamento scorretto nei confronti di un avversario

Il difensore dell’Inter, Milan Skriniar, è stato squalificato per tre giornate e condannato a pagare 10mila euro di multa. E’ il responso del Giudice Sportivo della Lega Serie A. Una giornata per aver avuto un comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Altre due per essersi rivolto all’arbitro che lo stava espellendo, offendendolo e facendo anche ricorso ad un’esclamazione blasfema.

Skriniar ieri è stato costretto ad uscire dal campo, durante la partita dell’Inter contro il Sassuolo, per doppio cartellino giallo.

Questo il referto del giudice:

“Doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (una giornata); per avere inoltre, al 47° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara un’espressione offensiva accompagnata da un’esclamazione blasfema”.