Non si sa cosa succederebbe se il campionato dovesse fermarsi ancora. Oggi c’è una riunione ma difficilmente si arriverà a una decisione

Ci sono volute settimane di trattative tra Federazione, Governo, Comitato Tecnico-Scientifico e club di Serie A, ma alla fine il calcio italiano ne è venuto a capo e la ripresa è stata stabilita nei minimi dettagli. Dai protocolli intensificati alle procedure da seguire, ma soprattutto sono stati contemplati degli scenari alternativi in caso non si potesse proseguire con dieci partite ogni weekend. Previsioni di questo tipo sono totalmente assenti in Premier League, ma non per scelta come invece è successo con la Liga spagnola.

L’Independent critica la mancanza di alternative in caso di nuova sospensione e quindi di impossibilità nel portare il termine il campionato. È in programma un incontro oggi ma per le risposte bisognerà ancora attendere. La speranza – chiosa il quotidiano inglese – è che la classifica si definisca ancora meglio nelle prossime gare e che quindi in caso di nuova interruzione sarà più facile prendere delle decisioni.