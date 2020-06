Il San Paolo riapre per 300 persone (c’è anche una tv turca)

Il San Paolo riapre domani con Napoli-Inter, ma solo per 300 persone. E con un protocollo ferreo da seguire, scrive il Corriere dello Sport.

“Per i trecento in questione s’osserverà tale ripartizione: 60 gli autorizzati per ciascuna squadra, e poi 10 giornalisti, 10 fotografi, quindi altri 90 fra cameramen e tecnici tv per l’Italia, persino una televisione turca con 10 operatori al seguito. Per il resto saranno addetti all’impianto in uno stadio suddiviso in tre aree: campo, tribuna ed esterni”.