Il Real Madrid è scontento del calendario di Liga: “Avvantaggia il Barcellona”

Su As. Negli uffici del club viene definita ironicamente una strana coincidenza il fatto che i blaugrana giochino sempre prima dei Blancos e non solo…

Secondo quanto riporta As, nel Real Madrid ci sarebbe un po’ di malcontento per il calendario delle partite stilato dalla Liga. Il club non gradisce la distribuzione di giorni e orari. Si lamenta del fatto che il Barcellona giochi per primo in quattro date diverse.

“Negli uffici del club dicono ironicamente: ‘Che coincidenza!'”.

Il Barcellona, secondo il calendario, gioca sempre 24 o 48 ore prima del real Madrid.

E ci sono situazioni che “sembrano sibilline e che possono aiutare i catalani”.

Barça-Leganés, ad esempio, si giocherà martedì 16 giugno alle 22:00. La partita successiva del Leganes è prevista venerdì, a nemmeno 72 ore da quella al Camp Nou.

Ciò obbligherà il Leganes a giocare con le riserve a Barcellona, dicono i Blancos, che quindi criticano il calendario, visto che c’è in palio il titolo.