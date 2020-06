Il Papu Gomez: «Bergamo ha sofferto tanto, l’Atalanta ha voglia di ridare allegria senza dimenticare»

La Gazzetta dello Sport intervista il Papu Gomez. Il calcio che riparte, dopo tutto ciò che è successo a Bergamo, è una responsabilità per lui che è capitano dell’Atalanta, dice.

Giocare anche per Bergamo non è un peso.

Per i calciatori dell’Atalanta ripartire significa ridare gioia a chi ha sofferto.

«Io posso dirle cosa significa per noi: la possibilità e la voglia di ridare gioia a chi ha sofferto in questi mesi. Non possiamo restituire morti, cancellare dolori: solo dare un po’ di allegria, fare pensare ad altro per qualche ora. Anche Bergamo mangia calcio, respira calcio, vive di calcio. Senza dimenticare».