Il Napoli verso il ritiro estivo a Castel di Sangro, scelto anche l’hotel (il Don Luis)

Sul Cormez. In Trentino non si terranno eventi pubblici fino ad ottobre. A guidare De Laurentiis è stato Gravina. In settimana una decisione definitiva

Ieri il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis si è recato a Castel di Sangro. L’idea del club è quella di scegliere la cittadina abruzzese come sede del ritiro estivo della squadra di Gattuso. Il presidente ha incontrato Gravina (presidente del Castel di Sangro dei miracoli), il governatore della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l’assessore alle attività produttive Mauro Febbo e il sindaco Angelo Caruso. Il Corriere del Mezzogiorno riferisce che era accompagnato dalla moglie Jacqueline, dal figlio Edoardo e dal direttore sportivo Giuntoli.

“In virtù delle trasformazioni alla pianificazione del turismo create dall’emergenza coronavirus, per quest’anno è stato sospeso il contratto con la Val di Sole e la Regione Trentino-Alto Adige (la Fiorentina per il ritiro di Moena ha vissuto lo stesso destino). Ci sono delle difficoltà logistiche in Val di Sole nel traslare la consueta preparazione del mese di luglio a Dimaro nel periodo fine agosto-inizio settembre, la fase che oscilla tra la fine della stagione in corso e l’inizio della prossima in cui dovrebbe svolgersi la preparazione”.