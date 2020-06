De Laurentiis a Castel di Sangro per organizzare il ritiro estivo del Napoli

Il periodo previsto sarebbe da fine agosto alla prima settimana di settembre. Ad accoglierlo anche il presidente Figc Gravina

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato stamattina in sopralluogo a Castel di Sangro, in Abruzzo, per valutare se fosse possibile organizzare lì il ritiro estivo del Napoli. Il periodo previsto sarebbe da fine agosto alla prima settimana di settembre. Ad accoglierlo, il presidente della Figc Gabriele Gravina, il presidente della Regione Marsilio e l’assessore alle attività produttive Febbo.