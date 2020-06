Il Napoli: “Andiamo in finale! Napoli-Juventus, una sfida dal fascino eterno…”

Il commento della Società: “Segna Dries Mertens che in un colpo solo festeggia due volte: prima per il gol che apre le porte alla qualificazione e poi per la griffe d’autore numero 122 che lo incorona leader dei bomber azzurri”

Il Napoli commenta così, sul sito ufficiale, il passaggio del turno di Coppa Italia. La squadra di Gattuso è in finale. Giocherà mercoledì 17 contro la Juventus.

Andiamo in finale! Il Napoli pareggia con l’Inter e capitalizza il successo a San Siro per conquistare la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Segna Dries Mertens che in un colpo solo festeggia due volte: prima per il gol che apre le porte alla qualificazione e poi per la griffe d’autore numero 122 che lo incorona leader dei bomber della storia azzurra. Segna prima l’Inter a freddo con Eriksen direttamente su punizione, poi il Napoli reagisce con una prodezza a tre firme: lancio di Ospina di 60 metri che pesca Insigne, la progressione di Lorenzo è da campione vero e l’assist è prezioso come il delizioso destro piazzato di Dries che inchioda pareggio e qualificazione. Il Napoli torna in finale di Coppa Italia dopo 6 anni. Appuntamento mercoledì sera all’Olimpico di Roma. Napoli-Juventus, una sfida dal fascino eterno…