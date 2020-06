Il Mattino: non è escluso che Fabian rinnovi con il Napoli

Il club di De Laurentiis lavora al rinnovo a fari spenti. La fumata bianca potrebbe tenere alla larga il pressing del Real Madrid

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, in questi giorni è impegnato sul fronte caldo dei rinnovi. Quello di Di Lorenzo e Mario Rui è ormai concordato, mancano solo gli ultimi dettagli. C’è uno spiraglio anche per Hysaj. Blindati Zielinski e Maksimovic. Resteranno quasi tutti, nel Napoli, tranne in cinque o sei. Il Mattino scrive che è molto probabile che anche Fabian resti in azzurro.

“Ma è chiaro che la vicenda dei rinnovi tiene occupato Giuntoli in questi giorni: Zielinski è stato blindato e lo stesso è stato fatto per Maksimovic. Ma non è escluso che anche Fabian accetti il prolungamento: si lavora al rinnovo a fari spenti e la fumata bianca potrebbe tenere alla larga il pressing del Real Madrid“.