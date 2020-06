Il Mattino: “I giocatori non credono che il Napoli paghi a breve lo stipendio di marzo”

“C’è Gattuso lo sciamano dietro la mancata protesta per questioni societarie. C’è lui dietro la trasformazione del Napoli in una squadra”

Il Mattino tesse l’elogio di Gattuso non tanto o non solo come allenatore sul campo ma soprattutto come psicologo e uomo guida.

Scrive che c’è lui

dietro la decisione di non far esplodere la delusione per il mancato pagamento di tre mensilità (una è attesa a giorni, ma i giocatori hanno grosse perplessità sul comportamento del club).

I calciatori sarebbero scettici.

Scrive Il Mattino che

Gattuso lo sciamano ha fatto diventare il Napoli una squadra, non la truppa scombiccherata dei mesi precedenti. C’è un patto, tra lui e i giocatori: teniamo tutto da parte, teniamo anche le questioni societarie in un angolo, persino le questione economiche. Vinciamo per noi stessi. Segnali chiari. Altri allenatori, dopo la grande crisi, non avrebbero risollevato la squadra ma sarebbero affondati con lei: Ringhio l’ha tirata fuori dal fango, riuscendo a costruire qualcosa di solido.