Il ct Valentini: «Non ho avuto il coraggio di avvicinarmi ad Alex»

Repubblica ha raccolto le prime parole del ct della Nazionale paralimpica Mario Valentini, dopo il terribile incidente di cui è stato vittima nel tardo pomeriggio di ieri Alex Zanardi, attualmente ricoverato in terapia intensiva dopo un primo intervento per tentare di stabilizzarlo.

« Non ho avuto il coraggio di avvicinarmi, non avevo nemmeno capito che fosse Alessandro. Quelli che erano vicino mi hanno detto: Mario non venire a vederlo…»

Poche parole tra le lacrime e il racconto della mattinata prima di partire

«Era allegro, mi aveva preso in giro perché la sera in albergo avevamo giocato a burraco e io avevo perso. Abbiamo scherzato come sempre. Prego che ce la faccia, è una persona stupenda e un esempio per tutti».