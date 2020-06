I tifosi contro le partite in notturna, decine di segnalazioni all’Unione Consumatori

Sul CorSport. Le partite alle 21,45 finiscono troppo tardi. Tramite le associazioni di categoria, gli abbonati chiederanno di anticipare le partite della sera

La metà delle 124 partite in programma nei prossimi 43 giorni, saranno giocate in notturna. Una partita che inizia alle 21,45, però, fa sì che chi la guarda in tv non possa andare a dormire prima di mezzanotte. E ai tifosi questa cosa proprio non va giù.

La scelta è stata della Lega, che ha previsto tre diverse fasce orarie per venire incontro alle esigenze dell’Assocalciatori. Alle 17.15 solo 10 partite e mai al Sud. Le altre finestre sono alle 19.30 e alle 21.45.

La Lega, scrive il Corriere dello Sport, si è trovata tra due fuochi. Da un lato i calciatori che non volevano le partite in pomeridiana. Dall’altro le televisioni, che hanno preteso il “campionato spezzatino” per garantirsi esclusive e ascolti.

A rimetterci, sono gli abbonati. Il quotidiano sportivo scrive:

“L’Unione Nazionale dei Consumatori ci fa sapere che stanno arrivando decine di segnalazioni. Gli abbonati, insomma, protestano. E tramite le associazioni di categoria si rivolgeranno alle autorità competenti per chiedere di anticipare le partite della sera, ritenendo «assurda, immotivata e priva di qualsiasi logica» l’idea del calcio per nottambuli”.