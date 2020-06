Hamilton a Ecclestone: “i suoi commenti sul razzismo sono da ignorante”

Ovviamente non sono state apprezzate da Lewis Hamilton le dichiarazioni di Bernie Ecclestone, infatti il pluri-campione ha prontamente risposto su Instagram attaccando così:

“Dannazione, non so nemmeno da che parte cominciare”

Forte anche della Formula 1 che si è subito dissociata dalle parole dell’ex numero uno “Spesso i neri sono più razzisti dei bianchi” dichiarate alla CNN.

Hamilton lo ha attaccato:

“Sono così triste e amareggiato nel leggere ancora questi commenti. Bernie è ormai fuori dal nostro sport ed è di un’altra generazione. Ma quel che dice è esattamente l’essenza di ciò che noi riteniamo sbagliato: i suoi commenti da ignorante e maleducato ci mostrano quanto dobbiamo ancora fare, come società, e quanto siamo ancora lontani da una reale uguaglianza”.

“Mi colpisce che nulla è stato detto o fatto per rendere il nostro sport diverso e in grado di affrontare gli abusi razziali che ho subito nel corso della mia carriera.

“Se qualcuno che ha gestito lo sport per decenni ha una così evidente mancanza di comprensione dei problemi così radicati che noi neri dobbiamo affrontare ogni giorno, come possiamo aspettarci che le persone che lavorano con lui possano capire? Il problema parte dai vertici (come se avesse detto: il pesce puzza dalla testa, ndr)”.

“Ora è giunto il momento di cambiare. Non smetterò di battermi per creare un futuro inclusivo per il nostro sport, che dia pari opportunità per tutti. Bisogna creare un mondo che offra pari opportunità alle minoranze. Continuerò a usare la mia voce per rappresentare coloro che non ne hanno una, e per parlare per coloro che sono sottorappresentati e offrire l’opportunità di avere una possibilità nel nostro sport.”